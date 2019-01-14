2019-01-14T07:50:42+03:00
Происшествия

В центре Саратова задержали автовора

Мужчина вскрывал машины и воровал аккумуляторы
Ольга Муравлёва
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В Саратове вчера, 13 января, правоохранители задержали мужчину, который вскрывал машины.

- Первый случай произошел еще 17 сентября 2018 года. Тогда в полицию обратился 26-летний гражданин и сказал, что с 13:00 до 19:30 того же дня около дома по улице Рабочая кто-то повредил капот его ВАЗ-2112 и украл аккумулятор за 3,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Стражи порядка возбудили уголовное дело и начали искать преступника.

Второй случай произошел 3 декабря того же года. Тогда в участок пришел 24-летний парень и сообщил, что в период с десяти вечера 2 декабря до 18:50 следующего дня у дома на Шелковичной улице вскрыли замок ВАЗ-2107 и похитили аккумулятор и четыре литых диска. Общий ущерб гражданин оценил в 7 тыс. рублей.

Правоохранители приняли заявление, начали розыск и больше чем через месяц нашли подозреваемого.

Им оказался 46-летний рецидивист, который почти пол своей жизни отбывал сроки за кражи. Он признался и в этих двух преступлениях.

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