2019-01-14T07:36:05+03:00
Общество

В Саратове перестали ходить четыре трамвайных маршрута

Еще один совершает рейсы раз в 29 минут
Ольга Муравлёва
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В Саратове утром 14 января в рейс не вышли два трамвайных маршрута — №№5 и 7.

- Рейсы маршрута №11 ходят с интервалом до 29 минут, — написали администраторы группы «Трамваи и троллейбусы Саратова» в соцсети «ВКонтакте».

Также в 7:35 встали вагоны №4 у остановки «Дачный проспект» и №6 примерно в 8:00.

Комментаторы паблика возмущаются больше не остановкой трех маршрутов, а большим интервалом 11-го. Руководство профильной группы отвечает пассажирам, что такие проблемы возникают из-за скопления вагонов в пробках. Также на линии меньше вагонов, чем обычно, по словам администратора сообщества.

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