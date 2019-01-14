На матче «Протона-Саратов» развернули баннеры с критикой руководства команды

СЕГОДНЯ 07:34 2019-01-14T07:40:29+03:00

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В ходе домашнего матча женского волейбольного «Протона-Саратов» 13 января в ФОК «Звездный» пришедшие на матч зрители развернули баннеры с критикой главного тренера команды, и ее учредителей.

Один из баннеров гласил «Маричева в отставку!», другой — «Минспорта и Годалю Позор!».

Фото болельщиков

Юрий Маричев возглавил вновь созданную осенью вместо «Протон-БАЭС» команду. Анатолий Годаль является руководителем региональной федерации волейбола, при которой создана команда «Протон-БАЭС». Министерство молодежной политики и спорта, фактически за бюджетные деньги содержит команду — с осени «Протону-Саратов» выделено несколько десятков млн рублей в форме грантов.

Напомним, саратовская волейбольная команда является в этом сезоне российской волейбольной Суперлиги единственной, которая не выиграла ни одного матча и продолжает находиться на дне турнирной таблицы. Министр спорта Александр Абросимов в комментарии «КП-Саратов» в начале сезона заверял, что победы обязательно придут. При этом накануне, 13 января, «Протон-Саратов» проиграл очередной матч одному из аутсайдеров Суперлиги — «Минчанке».