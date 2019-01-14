В Саратове росгвардейцы поймали мужчину с 11 пакетиками наркотиков

СЕГОДНЯ 07:06 2019-01-14T07:06:57+03:00

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Сотрудники Росгвардии в Саратове поймали мужчину, у которого с собой было 11 пакетиков с наркотиками.

- Патруль в 16:45 объезжал гаражи на улице Авиационная в Ленинском районе и наткнулся на подозрительного человека. Когда гражданин увидел служебную машину, то попытался выкинуть свертка с запрещенными веществами, однако эта попытка была пресечена, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Управлении Росгвардии.

Мужчину задержали и выяснили, что это 22-летний житель Энгельса. Предполагаемые наркотики отправили на исследование, которое подтвердило догадку правоохранителей. В пакетиках содержалось 21,95 грамма смеси.

Подозреваемого передали полицейским, в отношении него возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.