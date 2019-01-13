2019-01-13T19:32:09+03:00
Спорт

Логинов стал золотым призером Кубка мира в биатлонной эстафете

Саратовский спортсмен завершал победную для России гонку
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Александр Логинов завершил победную эстафету сборной России в германском Оберхофе 13 января.

Начинавший свою карьеру в Саратове лидер мужской сборной России по биатлону Александр Логинов триумфально завершил эстафету на этапе Кубка мира.

Максим Цветков, Евгений Гараничев, Александр Малышко привезли к четвертому этапу преимущество более минуты. Александр Логинов, несмотря на 4 промаха на двух рубежах, сохранил преимущество более минуты над сборнай Австрии.

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