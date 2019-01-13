В Нескучном переулке из-за снега обрушилось здание

СЕГОДНЯ 14:57 2019-01-13T15:28:00+03:00

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В центре Саратова обрушилось здание.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ЧП произошло в Нескучном переулке, 1.

Днем 13 января там обвалилась часть стену и кровли нежилого дома. На место происшествия прибыли областные спасатели, которые проверили завалы, но пострадавших обнаружено не было.

Предварительно считается, что крыша упала под тяжестью снега, а со стены осыпались кирпичи.

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