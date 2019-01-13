2019-01-13T13:56:44+03:00
Общество

Саратовцы слепили снеговика из мусора

Он создан из пластиковых стаканчиков
Екатерина Семенова
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В Саратове появился снеговик из пластиковых стаканчиковВ Саратове появился снеговик из пластиковых стаканчиковФото: Екатерина Семенова
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Жители Саратова продолжают радоваться зиме и активно предаются уличным забавам.

Выпавший в изобилии снег и небольшая оттепель позволили многим горожанам заняться лепкой снеговиков.

Жители создают скульптуры как в традиционном стиле — из белоснежных шаров с морковкой вместо носа и ведром на голове, так и пытаются как-то разнообразить творчество.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Например, в микрорайоне Солнечный-2, возле новой школы, жители с детьми вылепили снеговика и дали ему имя «Аврора». Это позволило ему, кстати, присоединиться к флешмобу в поддержку учебного заведения. Напомним, вчера на встрече с депутатом облдумы Николаем Бондаренко горожане стояли с плакатами #аврора. К ним присоединился и депутат Госдумы Николай Панков.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Кроме этого в ход идут и менее привычные материалы для создания снеговиков. Например, возле одной из мусорок был замечен снеговик, «слепленный» из пластиковых стаканчиков.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Фото: Екатерина Семенова

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