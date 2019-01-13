Саратовцы слепили снеговика из мусора
Жители Саратова продолжают радоваться зиме и активно предаются уличным забавам.
Выпавший в изобилии снег и небольшая оттепель позволили многим горожанам заняться лепкой снеговиков.
Жители создают скульптуры как в традиционном стиле — из белоснежных шаров с морковкой вместо носа и ведром на голове, так и пытаются как-то разнообразить творчество.
Например, в микрорайоне Солнечный-2, возле новой школы, жители с детьми вылепили снеговика и дали ему имя «Аврора». Это позволило ему, кстати, присоединиться к флешмобу в поддержку учебного заведения. Напомним, вчера на встрече с депутатом облдумы Николаем Бондаренко горожане стояли с плакатами #аврора. К ним присоединился и депутат Госдумы Николай Панков.
Кроме этого в ход идут и менее привычные материалы для создания снеговиков. Например, возле одной из мусорок был замечен снеговик, «слепленный» из пластиковых стаканчиков.
Фото: Екатерина Семенова