На трассе под Вольском столкнулись три авто
В Вольском районе Саратовской области произошло крупное ДТП.
Как сообщил спецкорреспондент «КП-Саратов», авария случилась на 179-м километре автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград.
На трассе под Шиханами столкнулись NIVA Chevrolet, Renault Duster и Audi.
По предварительной версии, водитель французской иномарки выехал на встречную полосу, чтобы обогнать немецкий автомобиль. Однако Duster столкнулся с Chevrolet. От удара тот отлетел в сторону и врезался в Audi.
В аварии пострадали два человека; водителю Renault Duster потребовалась экстренная госпитализация, так как он находился в тяжелом состоянии.
На месте работают спасатели области и Вольского района, ГИБДД.
На трассе в Саратовской области столкнулись три авто.