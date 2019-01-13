2019-01-13T13:11:43+03:00
Происшествия

На трассе под Вольском столкнулись три авто

ДТП произошло во время обгона
Екатерина Семенова
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Кадр из видео очевидцаКадр из видео очевидца
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В Вольском районе Саратовской области произошло крупное ДТП.

Как сообщил спецкорреспондент «КП-Саратов», авария случилась на 179-м километре автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград.

На трассе под Шиханами столкнулись NIVA Chevrolet, Renault Duster и Audi.

По предварительной версии, водитель французской иномарки выехал на встречную полосу, чтобы обогнать немецкий автомобиль. Однако Duster столкнулся с Chevrolet. От удара тот отлетел в сторону и врезался в Audi.

В аварии пострадали два человека; водителю Renault Duster потребовалась экстренная госпитализация, так как он находился в тяжелом состоянии.

На месте работают спасатели области и Вольского района, ГИБДД.

На трассе в Саратовской области столкнулись три авто.

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