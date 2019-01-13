Депутат Панков поздравил журналистов с Днем российской печати

СЕГОДНЯ 11:50 2019-01-13T11:50:01+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» опубликовал поздравление с Днем российской печати.

- Уважаемые журналисты, острые перья и зоркие объективы, репортеры, редакторы и аналитики, фотографы и операторы!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати! Всегда рад сотрудничать с вами по всем вопросам, важным для жителей наших граждан. Вы помогаете придать проблемам общественный резонанс, обсудить их с людьми, добиться решения от ответственных структур. Спасибо за то, что не боитесь острых формулировок и не робеете в коридорах власти, всегда и во всем становитесь на сторону людей.

Считаю, именно активная гражданская позиция и строгие профессиональные стандарты сделали саратовскую школу журналистики одной из лучших в стране. В этом заслуга и ветеранов журналистики, которые посвятили жизнь любимому делу, воспитали достойную смену.

Искренне желаю, чтобы у вас было меньше поводов для критики и больше – для гордости за нашу область. Крепкого вам здоровья, творческих находок и успехов! — заявил Панков.