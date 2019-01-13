2019-01-13T11:13:00+03:00
Общество

Администрация обещает убрать снег на 10 улицах Саратова

На дороги вышли более 450 единиц спецтехники
Екатерина Семенова
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Администрация Саратова опубликовала планы по уборке снега сегодня, 13 января.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, убирать снег будут на улицах Октябрьская, Мясницкая, Огородная, Азина, Лесопарковая, Горького, Новоузенская, Московская, Б. Казачья, проспект Энтузиастов и Привокзальная площадь.

Для этого муниципальные предприятия вывели на дороги 95 рабочих и 117 единиц техники. Еще около 350 машин привлечены от сторонних организаций.

За сутки из Саратова было вывезено 27,5 тыс. кубометров снега и наледи.

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