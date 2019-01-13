Администрация обещает убрать снег на 10 улицах Саратова
На дороги вышли более 450 единиц спецтехники
Изменить размер текста:
Администрация Саратова опубликовала планы по уборке снега сегодня, 13 января.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, убирать снег будут на улицах Октябрьская, Мясницкая, Огородная, Азина, Лесопарковая, Горького, Новоузенская, Московская, Б. Казачья, проспект Энтузиастов и Привокзальная площадь.
Для этого муниципальные предприятия вывели на дороги 95 рабочих и 117 единиц техники. Еще около 350 машин привлечены от сторонних организаций.
За сутки из Саратова было вывезено 27,5 тыс. кубометров снега и наледи.