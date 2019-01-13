Сожитель дочери снял деньги с карточки саратовца

СЕГОДНЯ 15:53 2019-01-13T15:53:47+03:00

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В полицию Саратова 2 января обратился гражданин который заявил о краже денег с его банковской карты.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, неизвестный подобрал ключи к квартире потерпевшего. Похитил карту и снял с нее 70 тыс. рублей.

Полиция задержала подозреваемого — ранее судимого 36-летнего мужчину. Как оказалось, это сожитель дочери потерпевшего.

У злоумышленника были ключи от квартиры, так что ему не составило труда зайти в жилье, взять карточку из барсетки и найти пин-код к ней.

Подозреваемого отправили под подписку о невыезде.