Сожитель дочери снял деньги с карточки саратовца
Ранее подозреваемый уже был судим
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В полицию Саратова 2 января обратился гражданин который заявил о краже денег с его банковской карты.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, неизвестный подобрал ключи к квартире потерпевшего. Похитил карту и снял с нее 70 тыс. рублей.
Полиция задержала подозреваемого — ранее судимого 36-летнего мужчину. Как оказалось, это сожитель дочери потерпевшего.
У злоумышленника были ключи от квартиры, так что ему не составило труда зайти в жилье, взять карточку из барсетки и найти пин-код к ней.
Подозреваемого отправили под подписку о невыезде.