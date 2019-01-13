2019-01-13T09:28:29+03:00
Общество

Исаев пообещал разобраться с чиновниками, которые не убрали сосульку на Вольской

Он считает, что они недобросовестно выполнили свои обязанности
Екатерина Семенова
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Сосулька на Вольской, 8аСосулька на Вольской, 8а
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Глава Саратова Михаил Исаев накануне, 12 января, провел оперативный штаб по уборке города.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, одной из тем для обсуждения были свисающие с крыш домов сосульки.

Михаил Исаев рассказал об итогах своего осмотра дома на Вольской, 8а, который прославился огромной сосулькой.

- Сегодня лично присутствовал во время работ по устранению сталактита длиной в несколько этажей по адресу: ул. Вольская, 8А. Такая наледь не могла образоваться одномоментно. Делаю вывод — в районных администрациях ответственные лица выполняют свою работу недобросовестно. Будем принимать к подобным сотрудникам меры, — заявил глава Саратва.

Напомним, об этой и других сосульках сообщали не только саратовские, но и федеральные и даже иностранные СМИ. Госжилинспекиця также обратила внимание на огромную сосульку на Вольской и намерена провести проверку управляющей организации.

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