В Балакове жители потушили пожар до прибытия МЧС
Огонь полыхал на площади 1 кв. метр
Изменить размер текста:
12 января в 20:40 на пульт оперативного дежурного МЧС Балаковского района Саратовской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Степная.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС, площадь возгорания составила всего один квадратный метр.
На тушение выехали 8 пожарных, однако местным жителям удалось справиться с огнем до их прибытия.
Пострадавших нет, причина возгорания в настоящее время устанавливается.