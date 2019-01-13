В Балакове жители потушили пожар до прибытия МЧС

СЕГОДНЯ 08:44 2019-01-13T08:44:23+03:00

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12 января в 20:40 на пульт оперативного дежурного МЧС Балаковского района Саратовской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Степная.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС, площадь возгорания составила всего один квадратный метр.

На тушение выехали 8 пожарных, однако местным жителям удалось справиться с огнем до их прибытия.

Пострадавших нет, причина возгорания в настоящее время устанавливается.