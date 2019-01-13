В Саратовской области вновь будет идти снег

СЕГОДНЯ 08:00 2019-01-13T08:00:07+03:00

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В Саратовской области в воскресенье, 13 января, прогнозируется облачная с прояснениями погода.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, в большинстве районов вновь будет идти снег — от небольшого до умеренного.

В сочетании с порывистым юго-западным ветром это приведет к слабой метели.

Также ожидается туман.

При этом вновь похолодает. Столбик термометра опустится до -5-10 градусов.