В Саратовской области вновь будет идти снег
И похолодает
Саратов засыпет снегомФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области в воскресенье, 13 января, прогнозируется облачная с прояснениями погода.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, в большинстве районов вновь будет идти снег — от небольшого до умеренного.
В сочетании с порывистым юго-западным ветром это приведет к слабой метели.
Также ожидается туман.
При этом вновь похолодает. Столбик термометра опустится до -5-10 градусов.