2019-01-13T08:00:07+03:00
Общество

В Саратовской области вновь будет идти снег

И похолодает
Екатерина Семенова
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Саратов засыпет снегомСаратов засыпет снегомФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области в воскресенье, 13 января, прогнозируется облачная с прояснениями погода.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, в большинстве районов вновь будет идти снег — от небольшого до умеренного.

В сочетании с порывистым юго-западным ветром это приведет к слабой метели.

Также ожидается туман.

При этом вновь похолодает. Столбик термометра опустится до -5-10 градусов.

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