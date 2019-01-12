В центре Саратова завершили ремонтные работы на теплосети
Температурный режим у 23 ограниченных объектов восстановлен
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В центре Саратова ремонтники завершили работы на участках теплосети по Октябрьской, между Челюскинцев и Кузнечной, и Рогожина, между Малой Соляной и Соколовой.
- Температурный режим теплоснабжения у 23 ограниченных объектов восстановлен, — сообщили «КП-Саратов» в «Т Плюс».
На объектах работали четыре ремонтные бригады и десять единиц техники.
Энергетики извиняются за причиненные неудобства.