2019-01-12T16:19:58+03:00
Недвижимость

В центре Саратова завершили ремонтные работы на теплосети

Температурный режим у 23 ограниченных объектов восстановлен
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В центре Саратова ремонтники завершили работы на участках теплосети по Октябрьской, между Челюскинцев и Кузнечной, и Рогожина, между Малой Соляной и Соколовой.

- Температурный режим теплоснабжения у 23 ограниченных объектов восстановлен, — сообщили «КП-Саратов» в «Т Плюс».

На объектах работали четыре ремонтные бригады и десять единиц техники.

Энергетики извиняются за причиненные неудобства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хвалынске «лоб в лоб» столкнулись «Патриот» и грузовик
В Саратове спасатели вытащили застрявший на Кумыске автомобиль
Николай Панков поддержал флешмоб #аврора
У Эконома в Саратове рухнул козырек
Дети Солнечного-2 хотят ходить в новую школу «Аврора»
Kia Sportage сбила в Саратове пешехода
Жители Солнечного-2 отправили Бондаренко на поклон к Путину
Николай Бондаренко оправдывался перед родителями учеников «Авроры»
На двух улицах Ленинского района Саратова отключили воду
Саратовские сосульки вышли на международный уровень
Житель Самойловского района хранил арсенал оружия и патронов после смерти отца
В Саратове любовник задушил подругу за ее уход к сожителю
Из салона связи в Саратове украли два гаджета
Автомобилисты из Казахстана не могут попасть в Саратовскую область из-за метели
В районе Стрелки в Саратове отключили воду
В Саратове задержали федерального преступника из Москвы
Дома Одесской улицы Саратова останутся в выходной без воды
В центре Саратова у 23 домов снизятся параметры подачи тепла
В Саратовской области нападает мокрый снег
В Саратовской области от наледи очистили 4,3 тыс. крыш
Биатлонист из Саратова Александр Логинов выиграл этап Кубка мира
Володин наградил сотрудников прокуратур субъектов РФ за вклад в укрепление конституционного строя
Директор парка «Моя история» отметил системный подход по сохранению важных объектов
Пятница: Саратов стоит
В вводящихся проблемных домах Саратова предложено ставить видеокамеры
В Советском районе полицейский спас задыхающегося в гараже мужчину
Иван Кузьмин: Партия продолжает обновляться
Исаев поблагодарил Радаева за поддержку в уборке снега