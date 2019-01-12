В Хвалынске «лоб в лоб» столкнулись «Патриот» и грузовик
В результате ДТП пострадали три пассажира внедорожника. Шофер остался целым
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В Хвалынске Саратовской области столкнулись УАЗ «Патриот» и грузовик Isuzu.
- Предполагается, что отечественная машина выехала на встречку, чтобы обогнать авто и допустила лобовое столкновение с грузовиком, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.
За рулем внедорожника сидел 26-летний водитель, иностранного транспорта — 40-летний мужчина.
В результате ДТП пострадали три пассажира «Патриота». Шофер остался целым.
Вытаскивать мужчину из салона грузовика пришлось спасателям Хвалынской ПСС облспаса, от госпитализации он отказался.