В Хвалынске «лоб в лоб» столкнулись «Патриот» и грузовик

СЕГОДНЯ 16:01 2019-01-12T16:01:16+03:00

В результате ДТП пострадали три пассажира внедорожника. Шофер остался целым

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В Хвалынске Саратовской области столкнулись УАЗ «Патриот» и грузовик Isuzu.

- Предполагается, что отечественная машина выехала на встречку, чтобы обогнать авто и допустила лобовое столкновение с грузовиком, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

За рулем внедорожника сидел 26-летний водитель, иностранного транспорта — 40-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали три пассажира «Патриота». Шофер остался целым.

Вытаскивать мужчину из салона грузовика пришлось спасателям Хвалынской ПСС облспаса, от госпитализации он отказался.