2019-01-12T16:15:45+03:00
Общество

Николай Панков поддержал флешмоб #аврора

Он считает, что в школе уже могли бы начаться занятия, если бы не политические игры
Ольга Муравлёва
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Николай Панков поддержал флэшмоб #аврораНиколай Панков поддержал флэшмоб #аврора
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост в поддержку жителей Солнечного, которые защищают школу «Аврора».

- Жители поселка Солнечный сегодня проводят флешмоб в защиту новой школы «Аврора». Родителям приходится возить детей по два часа и больше на занятия. По всем школам города, в то время когда рядом готова современная школа, построенная при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина. И в ней уже в ближайшее время могли бы начаться занятия, если бы не политические игры «шародуров» от оппозиции и непонятная позиция УФАС. Считаю правильным поддержать людей и этот флешмоб. Спасибо за вашу активность. Вместе мы сильнее, — написал Николай Панков.

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