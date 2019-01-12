Жители Солнечного-2 отправили Бондаренко на поклон к Путину

СЕГОДНЯ 13:27 2019-01-12T13:27:18+03:00

В Солнечном-2 проходит встреча родителей учеников школы «Аврора» с депутатом Бондаренко Фото: Екатерина Семенова

И назвали его самым большим достижением — снятие министра Соколовой

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Сегодня, 12 января, в поселке Солнечный-2 проходит встреча родителей учеников школы «Аврора» с депутатом Саратовской областной думы Николаем Бондаренко. Местные жители обвиняют народного избранника в затягивании открытия учебного заведения.

- Идите и сотрудничайте с Володиным, помогайте ему, — потребовали жители.

Также они рекомендовали Бондаренко идти на поклон к Путину и Медведеву.

- Самое ваше большое достижение — снятие министра «макарошек», — заявила женщина. — Корзина осталась та же, а министра уволили.

Бондаренко пообещал на заседании облдумы поднять эту проблему и снять угрозу закрытия школы.

Жители уверены, что никакой угрозы школе нет, а открытию мешают лишь действия Бондаренко.

- Если у вас есть предложение, чем можно помочь, я готов сотрудничать, — сказал депутат.

Жители тем не менее уверены, что его действия являются политическими играми. В итоге, горожане посоветовали депутату думать наперед, прежде чем делать заявления

- Вы разворошил муравейник. У вас нет доказательств, что тут что-то не так с землёй. — заявили собравшиеся в адрес народного избранника.