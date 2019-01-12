Николай Бондаренко оправдывался перед родителями учеников «Авроры»

СЕГОДНЯ 13:09 2019-01-12T13:10:54+03:00

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Депутат Николай Бондаренко прибыл сегодня днем, 12 января, к школе «Аврора» в Солнечном-2 для встречи с родителями.

- Я не имею отношения к попыткам закрытия школы, — заявил он.

Он назвал дезинформацией официальное заявление УФАС и пояснил, что к нему обратились жители Октябрьского района, которые сообщили что у них заложили бассейн «Саратов» коммерческому банку — «Банку реконструкции и развития».

- Я обратился в администрацию и она подтвердила, что они взяли кредит под залог бассейна в сумме 300 млн рублей, тогда я обратился в ФАС для проверки этой ситуации, — сказал депутат.

Но ответа в установленные сроки, по его словам, ему не поступило

Причем он отметил, что у него нет официального запроса от жителей, также как и официального подтверждения от администрации.

- Ни о каких проблемах с землей или строительными работами в моих запросах к ФАС нет, — заявил Бондаренко. Он назвал официальный ответ ФАС подтасовкой фактов.

Отметим, что жители достаточно негативно приняли попытки Бондаренко объяснить свои запросы. Ольга, мать троих детей, заметила, что волна, поднятая Бондаренко, может привести к тому, что школу вообще не откроют.

Горожане также заявили, что Бондаренко должен был перед началом приехать к школе и поговорить с родителями, прежде чем начинать всю историю.

- Все предположения Бондаренко голословны, пока нет каких-то решений суда о возможных серых схемах, — отметила местная жительница Татьяна Никитина.

Собравшиеся больше всего интересовались ответом администрации, куда они использовали полученные под залог бассейна 300 млн рублей.

- Вячеслав Володин добился строительства школы, а ваши действия перечеркивают все его достижения, — считают жители.

Бондаренко заявил, что руководитель ФАС подменила понятия которые были в его запросе.

Также он сказал, что нужно вместе с жителями и Генпрокуратурой провести проверку, и не допустить закрытия школы.

Напомним, школу «Аврора» в Солнечном-2 построили по инициативе спикера ГД Вячеслава Володина. Он же и добился выделения денег из фонда правительства РФ на ее возведение — 787 млн рублей. Здание рассчитано на 1,1 тыс. обучающихся. В декабре 2018 года Володин уже осматривал построенное здание.