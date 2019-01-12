Саратовские сосульки вышли на международный уровень

СЕГОДНЯ 12:01 2019-01-12T12:01:29+03:00

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Сосульки, висящие над головами горожан в Саратове, вызвали интерес и у иностранцев.

Про подобную ситуацию в Саратове показывал телеканал Euronews и видео падающей глыбы льда на Степана Разина опубликовал New York Post. В последнем случае отмечается, что от падения пострадал навес над входом в магазин.

Заметим, сосульку на Вольской улице, 8а в Саратове до сих пор не убрали, хотя Госжилинспекция реагировала на публикацию «КП-Саратов» о висящем 15-метровом сталактите и пообещала разобраться с управляющей компанией.

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