Саратовские сосульки вышли на международный уровень
Сосульки, висящие над головами горожан в Саратове, вызвали интерес и у иностранцев.
Про подобную ситуацию в Саратове показывал телеканал Euronews и видео падающей глыбы льда на Степана Разина опубликовал New York Post. В последнем случае отмечается, что от падения пострадал навес над входом в магазин.
Заметим, сосульку на Вольской улице, 8а в Саратове до сих пор не убрали, хотя Госжилинспекция реагировала на публикацию «КП-Саратов» о висящем 15-метровом сталактите и пообещала разобраться с управляющей компанией.
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