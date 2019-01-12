2019-01-12T11:38:26+03:00
Происшествия

Житель Самойловского района хранил арсенал оружия и патронов после смерти отца

Огнестрелы обнаружили случайно во время обыска по другому делу
Ольга Муравлёва
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В Самойловском районе Саратовской области во время расследования дела о краже запчастей со склада 14 декабря решили обыскать дом жителя села Святославка.

- У 60-летнего мужчины по месту жительства обнаружили карабин ТОЗ-17, двуствольное охотничье ружье ИЖ-26е, 150 патронов 5,6 мм и 45 патронов 12 калибра, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Гражданин рассказал, что такой склад у него остался от покойного отца, который умер 23 года назад. В отношении мужчины завели уголовное дело за незаконное хранение оружия. Он должен явиться в участок.

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