В Саратове любовник задушил подругу за ее уход к сожителю

СЕГОДНЯ 11:30 2019-01-12T11:30:24+03:00

Об убийстве он рассказал своей бабушке, а та вызвала полицию

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В Октябрьском районе Саратова следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве своей подруги.

- Следствие считает, что в первый день нового, 2019, года мужчина познакомился с 34-летней женщиной и пригласил ее к себе домой. Дама гостила у своего нового приятеля, а в ночь с 6 на 7 января собралась уходить и сказала, что у нее есть сожитель, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

Хозяин жилища не захотел этого и пояснил, что ревнует ее. Из-за этого у них произошла ссора, во время которой гражданин нанес не менее 30 ударов ногами и руками и два раза стукнул ее молотком. После этого он связал пострадавшую бельевой веревкой, а когда понял, что она мертва, рассказал о случившемся своей бабушке, которая и вызвала полицию.

Судмедэкспертиза установила, что смерть девушки наступила из-за удушения.

Следователи задержали подозреваемого и предъявили обвинение. Мужчина во всем признался. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.