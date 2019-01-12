В Саратове любовник задушил подругу за ее уход к сожителю
В Октябрьском районе Саратова следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве своей подруги.
- Следствие считает, что в первый день нового, 2019, года мужчина познакомился с 34-летней женщиной и пригласил ее к себе домой. Дама гостила у своего нового приятеля, а в ночь с 6 на 7 января собралась уходить и сказала, что у нее есть сожитель, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.
Хозяин жилища не захотел этого и пояснил, что ревнует ее. Из-за этого у них произошла ссора, во время которой гражданин нанес не менее 30 ударов ногами и руками и два раза стукнул ее молотком. После этого он связал пострадавшую бельевой веревкой, а когда понял, что она мертва, рассказал о случившемся своей бабушке, которая и вызвала полицию.
Судмедэкспертиза установила, что смерть девушки наступила из-за удушения.
Следователи задержали подозреваемого и предъявили обвинение. Мужчина во всем признался. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.