2019-01-12T11:30:24+03:00
Происшествия

В Саратове любовник задушил подругу за ее уход к сожителю

Об убийстве он рассказал своей бабушке, а та вызвала полицию
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Октябрьском районе Саратова следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве своей подруги.

- Следствие считает, что в первый день нового, 2019, года мужчина познакомился с 34-летней женщиной и пригласил ее к себе домой. Дама гостила у своего нового приятеля, а в ночь с 6 на 7 января собралась уходить и сказала, что у нее есть сожитель, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

Хозяин жилища не захотел этого и пояснил, что ревнует ее. Из-за этого у них произошла ссора, во время которой гражданин нанес не менее 30 ударов ногами и руками и два раза стукнул ее молотком. После этого он связал пострадавшую бельевой веревкой, а когда понял, что она мертва, рассказал о случившемся своей бабушке, которая и вызвала полицию.

Судмедэкспертиза установила, что смерть девушки наступила из-за удушения.

Следователи задержали подозреваемого и предъявили обвинение. Мужчина во всем признался. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Николай Бондаренко оправдывался перед родителями учеников «Авроры»
На двух улицах Ленинского района Саратова отключили воду
Саратовские сосульки вышли на международный уровень
Житель Самойловского района хранил арсенал оружия и патронов после смерти отца
Из салона связи в Саратове украли два гаджета
Автомобилисты из Казахстана не могут попасть в Саратовскую область из-за метели
В районе Стрелки в Саратове отключили воду
В Саратове задержали федерального преступника из Москвы
Дома Одесской улицы Саратова останутся в выходной без воды
В центре Саратова у 23 домов снизятся параметры подачи тепла
В Саратовской области нападает мокрый снег
В Саратовской области от наледи очистили 4,3 тыс. крыш
Биатлонист из Саратова Александр Логинов выиграл этап Кубка мира
Володин наградил сотрудников прокуратур субъектов РФ за вклад в укрепление конституционного строя
Директор парка «Моя история» отметил системный подход по сохранению важных объектов
Пятница: Саратов стоит
В вводящихся проблемных домах Саратова предложено ставить видеокамеры
В Советском районе полицейский спас задыхающегося в гараже мужчину
Иван Кузьмин: Партия продолжает обновляться
Исаев поблагодарил Радаева за поддержку в уборке снега