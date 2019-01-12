2019-01-12T10:51:40+03:00
Происшествия

Из салона связи в Саратове украли два гаджета

Общая стоимость мобильников — почти 94 тыс. рублей
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Волжском районе Саратова ограбили салон и забрали два дорогих гаджета.

- В 3:50 11 января в полицию обратился 25-летний руководитель офиса мобильной связи. Он рассказал, что пятью минутами ранее через открытое окно неизвестный проник в помещение на улице Московская и тайно похитил два iPhone черного цвета, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Общая стоимость мобильников — почти 94 тыс. рублей.

Правоохранители быстро задержали преступника. Им оказался 23-летний безработный. Он ранее не был судим, но в этом преступлении сознался.

Телефоны изъяли у него дома во время обыска. Теперь в отношении парня завели уголовное дело за статью, он под подпиской о невыезде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Николай Бондаренко оправдывался перед родителями учеников «Авроры»
На двух улицах Ленинского района Саратова отключили воду
Саратовские сосульки вышли на международный уровень
Житель Самойловского района хранил арсенал оружия и патронов после смерти отца
В Саратове любовник задушил подругу за ее уход к сожителю
Автомобилисты из Казахстана не могут попасть в Саратовскую область из-за метели
В районе Стрелки в Саратове отключили воду
В Саратове задержали федерального преступника из Москвы
Дома Одесской улицы Саратова останутся в выходной без воды
В центре Саратова у 23 домов снизятся параметры подачи тепла
В Саратовской области нападает мокрый снег
В Саратовской области от наледи очистили 4,3 тыс. крыш
Биатлонист из Саратова Александр Логинов выиграл этап Кубка мира
Володин наградил сотрудников прокуратур субъектов РФ за вклад в укрепление конституционного строя
Директор парка «Моя история» отметил системный подход по сохранению важных объектов
Пятница: Саратов стоит
В вводящихся проблемных домах Саратова предложено ставить видеокамеры
В Советском районе полицейский спас задыхающегося в гараже мужчину
Иван Кузьмин: Партия продолжает обновляться
Исаев поблагодарил Радаева за поддержку в уборке снега