Из салона связи в Саратове украли два гаджета

СЕГОДНЯ 10:51 2019-01-12T10:51:40+03:00

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В Волжском районе Саратова ограбили салон и забрали два дорогих гаджета.

- В 3:50 11 января в полицию обратился 25-летний руководитель офиса мобильной связи. Он рассказал, что пятью минутами ранее через открытое окно неизвестный проник в помещение на улице Московская и тайно похитил два iPhone черного цвета, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Общая стоимость мобильников — почти 94 тыс. рублей.

Правоохранители быстро задержали преступника. Им оказался 23-летний безработный. Он ранее не был судим, но в этом преступлении сознался.

Телефоны изъяли у него дома во время обыска. Теперь в отношении парня завели уголовное дело за статью, он под подпиской о невыезде.