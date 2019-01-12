Из салона связи в Саратове украли два гаджета
В Волжском районе Саратова ограбили салон и забрали два дорогих гаджета.
- В 3:50 11 января в полицию обратился 25-летний руководитель офиса мобильной связи. Он рассказал, что пятью минутами ранее через открытое окно неизвестный проник в помещение на улице Московская и тайно похитил два iPhone черного цвета, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Общая стоимость мобильников — почти 94 тыс. рублей.
Правоохранители быстро задержали преступника. Им оказался 23-летний безработный. Он ранее не был судим, но в этом преступлении сознался.
Телефоны изъяли у него дома во время обыска. Теперь в отношении парня завели уголовное дело за статью, он под подпиской о невыезде.