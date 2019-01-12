Автомобилисты из Казахстана не могут попасть в Саратовскую область из-за метели
Закрыт участок федеральной трассы
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В Саратовской области сегодня, 12 января, закрыли участок федеральной трассы А-298 из-за сильной метели.
- Для всех транспортных средств закрыт участок «Р-228» — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном в Саратовской области со стороны республики, — сообщили «КП-Саратов» в ФКУ«Поволжуправтодор».
Также отмечается, что переезд между границами будет вновь открыт, когда метель утихнет.