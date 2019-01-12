2019-01-12T11:53:21+03:00
Недвижимость

В центре Саратова у 23 домов снизятся параметры подачи тепла

В центре пройдут ремонтно-профилактические работы
Ольга Муравлёва
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В Саратове сегодня, 12 января, с 9:00 до 20:00 энергетики проведут ремонтно-профилактические работы по улице Октябрьская на участке теплосети между Челюскинцев и Кузнечной, а также на участке улицы Рогожина, между Малой Соляной и Соколовой. Это нужно для повышения надежности подачи тепла в дома.

- Из-за этого на время у 23 объектов будут снижены параметры тепла, — сообщили «КП-Саратов» в «Т Плюс».

К тому же энергетики отметили, что для восстановления герметичности водопровода придется копать, из-за этого возможны затруднения в движении автомобилей. В компании также извинились за причиненные неудобства жителям города.

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