2019-01-12T07:54:18+03:00
Общество

В Саратовской области нападает мокрый снег

Температура днем до -5, а ночью до -14
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области сегодня, 12 января, в большинстве районов ожидается умеренный снег, но местами он будет мокрым и пойдет сильнее.

- Также возможна метель, туман и слабый гололед. На дорогах вероятны снежные заносы, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по региону.

Ветер подует с юга и юго-запада со скоростью 6–11 м/с, могут быть порывы до 18 м/с.

Ночью температура будет от -9 до -14, а днем от 0 может снизиться до -5.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Николай Бондаренко оправдывался перед родителями учеников «Авроры»
На двух улицах Ленинского района Саратова отключили воду
Саратовские сосульки вышли на международный уровень
Житель Самойловского района хранил арсенал оружия и патронов после смерти отца
В Саратове любовник задушил подругу за ее уход к сожителю
Из салона связи в Саратове украли два гаджета
Автомобилисты из Казахстана не могут попасть в Саратовскую область из-за метели
В районе Стрелки в Саратове отключили воду
В Саратове задержали федерального преступника из Москвы
Дома Одесской улицы Саратова останутся в выходной без воды
В центре Саратова у 23 домов снизятся параметры подачи тепла
В Саратовской области от наледи очистили 4,3 тыс. крыш
Биатлонист из Саратова Александр Логинов выиграл этап Кубка мира
Володин наградил сотрудников прокуратур субъектов РФ за вклад в укрепление конституционного строя
Директор парка «Моя история» отметил системный подход по сохранению важных объектов
Пятница: Саратов стоит
В вводящихся проблемных домах Саратова предложено ставить видеокамеры
В Советском районе полицейский спас задыхающегося в гараже мужчину
Иван Кузьмин: Партия продолжает обновляться
Исаев поблагодарил Радаева за поддержку в уборке снега