В Саратовской области нападает мокрый снег

СЕГОДНЯ 07:54 2019-01-12T07:54:18+03:00

Температура днем до -5, а ночью до -14

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В Саратовской области сегодня, 12 января, в большинстве районов ожидается умеренный снег, но местами он будет мокрым и пойдет сильнее.

- Также возможна метель, туман и слабый гололед. На дорогах вероятны снежные заносы, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по региону.

Ветер подует с юга и юго-запада со скоростью 6–11 м/с, могут быть порывы до 18 м/с.

Ночью температура будет от -9 до -14, а днем от 0 может снизиться до -5.