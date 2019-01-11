2019-01-11T18:27:05+03:00
Недвижимость

В Саратовской области от наледи очистили 4,3 тыс. крыш

На уборке снега работают 1 тыс. единиц техники
Ольга Муравлёва
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На уборке снега в Саратовской области сегодня, 11 января, задействовано 1 057 единиц техники, 2,5 тыс. дворников и почти 400 дорожных рабочих. Из них в Саратове - 216 машин, в Энгельсском районе - 71 единица техники, в Вольском на девять меньше, в Аркадакском - 60 и

в Красноармейском снег убирали 53 единицы техники.

- От наледи за неделю очистили 4,3 тыс. крыш региона, - сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ.

Всего за семь дней в Саратовской области убрали 8,8 тыс. дворов и 2,8 тыс. кв. м тротуаров.

Стоит отметить, что за 11 января на дороги и тротуары израсходовали 555 тонн песко-соляной смеси и реагентов.

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