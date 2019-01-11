Директор парка «Моя история» отметил системный подход по сохранению важных объектов

СЕГОДНЯ 17:02 2019-01-11T17:02:49+03:00

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Дмитрий Кубанкин, директор исторического парка «Россия – Моя история» рассказал о прошедшей в музее коллегии министерства культуры.

- Для музейного сообщества региона очень почетно, что заседание коллегии министерства культуры Саратовской области состоялось именно в историческом парке «Россия – Моя история». Особую значимость коллегии придало участие в ней губернатора Валерия Радаева. Именно благодаря серьезной поддержке главы региона и председателя Государственной думы Вячеслава Володина музейный парк открылся и успешно работает, внося существенный вклад в культурную жизнь города и области.

Губернатор отметил, что открытие исторического парка признано одним из значимых событий 2018 года в культуре региона.

Собравшиеся не только подвели итоги деятельности учреждений культуры в 2018 году, но и обсудили основные задачи и планы на год наступивший. Это был диалог, в котором говорили не только о достижениях, но и о сложностях, вырабатывали пути выхода из сложившейся ситуации с привлечением федеральных ресурсов.

Выступая на заседании коллегии, Валерий Васильевич заверил, что в будущем сфера культуры продолжит активно развиваться. Он поддерживает все культурные новации. Мы знаем, что работа на перспективу ведется и благодарны ему за внимание сферы культуры. Валерий Васильевич поставил ряд задач по обновлению материально-технической базы учреждений культуры. Он подчеркнул необходимость уже в ближайшее время отремонтировать боголюбовское художественное училище, музей краеведения и новый корпус Радищевского музея на Театральной площади, завершить капитальный ремонт цирка. Здесь надо отметить большую системную работу по сохранению наших важных объектов, которая проводится уже не первый год. Главное, что амбиционные планы последовательно воплощаются в жизнь. Это нужно для нашей области и ее жителей, — уверен Дмитрий Кубанкин.