Пятница: Саратов стоит

СЕГОДНЯ 16:52 2019-01-11T16:52:13+03:00

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Саратов традиционно встал в 10-бальных пробках. Вечер пятницы ознаменован красными и бордовыми улицами в сервисе Яндекс.Пробки.

Как обычно, стоят самые популярные у жителей магистрали: улицы Чернышевского, Мичурина, Московская, Чапаева, Рахова, Советская, Горького, Кутякова, Техническая, проспект 50 лет Октября, Шехурдина, Антонова, Танкистов, Ново-Астраханское шоссе и другие.

Автомобилисты сообщают как о ДТП, что стали причиной заторов, так и о суженных из-за снега улицах.

Напомним, что завтра в Саратове вновь прогнозируется снегопад.