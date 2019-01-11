2019-01-11T16:40:14+03:00
Общество

В вводящихся проблемных домах Саратова предложено ставить видеокамеры

А также организовывать там участковые пункты полиции
Екатерина Семенова
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На совещании с обманутыми дольщиками, которое состоялось 11 января в правительстве Саратовской области, выступил начальник ГУ МВД области, генерал-майор Николай Трифонов.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по мнению начальника Главка, в домах, которые планируется ввести в 2019 году, следует установить систему видеонаблюдения. Это камеры во дворах и домофонах. При этом сигнал с них должен поступать непосредственно в отделение полиции.

Кроме того, в этих домах необходимо предусмотреть помещения, чтобы там можно было разместить участковый пункт полиции.

Министр строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин отметил, что это предложение вписывается в концепцию «Умный город», которую минстрой продвигает. Он пообещал что соответствующая работа с застройщиками будет проведена. Губернатор Валерий Радаев дал поручение к следующей рабочей группе подготовить информацию о том, как учтено на всех стройках домов для обманутых дольщиков предложение начальника ГУ МВД.

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