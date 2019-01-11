В Советском районе полицейский спас задыхающегося в гараже мужчину

СЕГОДНЯ 16:28 2019-01-11T16:28:56+03:00

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В Советском районе Саратовской области полицейский спас мужчину от отравления.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, в полицию поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что ее сын не может самостоятельно выйти из гаража. При этом внутри находится автомобиль со включенным двигателем.

На место ЧП срочно выехали сотрудники экстренных служб, но не смогли добраться до гаража из-за снежных завалов. Поэтому старший оперуполномоченный уголовного розыска старший лейтенант Артем Захаров пробрался через сугробы пешком.

Он сумел открыть дверь и обнаружил в салоне автомобиля мужчину без сознания. Двигатель авто действительно работал, поэтому полицейский вытащил гражданина на свежий воздух и передал медикам «скорой помощи».

Мужчину госпитализировали в реанимацию и в настоящее время он находится в удовлетворительном состоянии.

Очнувшись, он пояснил, что собирался прогреть двигатель, но не успел открыть двери гаража, так как почувствовал себя плохо и потерял сознание.