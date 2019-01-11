Иван Кузьмин: Партия продолжает обновляться

СЕГОДНЯ 16:19 2019-01-11T16:19:02+03:00

Продолжается партийный аудит, направленный на выявление тех, кто не соблюдает этическое нормы

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В конце января Саратовское региональное отделение партии «Единая Россия» проведет очередную Конференцию, основным вопросом которой станет переизбрание руководящих партийных органов. Как пояснил секретарь реготделения «Единой России», председатель Саратовской областной Думы Иван Кузьмин, это вызвано решением XVIII Съезда Партии о принятии изменений и дополнений в Устав. Согласно нововведениям, постоянно действующим выборным коллегиальным органом регионального отделения Партии будет Президиум регионального политсовета «Единой России». Его и предстоит избрать заново из нового состава регионального политического совета.

- В их состав войдут как опытные партийцы, зарекомендовавшие себя в работе, так и новые люди, наши активисты, представители первичных отделений Партии – победители конкурса среди первичных организаций, который проводился на протяжении 2018 года нашим региональным отделением, – подчеркнул Кузьмин.

- Разветвленная сеть наших первичных организаций – самая крупная в стране. И секретари «первичек» находятся на самой близкой коммуникации с населением, прекрасно знают о ситуации на каждой конкретно территории, в каждом населенном пункте, микрорайоне. Знают, как помочь людям. Они – активные участники наших партийных проектов, всевозможных инициатив и, должен сказать, сами часто выходят с интересными идеями и предложениями, которые удается воплотить в жизнь, – сказал Кузьмин.

Наряду с этим продолжится и внутренний партийный аудит, направленный на то, чтобы своевременно выявлять тех партийцев, кто утратил связь с «Единой Россией», тех, кто не соблюдает этические нормы, добавил секретарь реготделения Партии.

На Конференции Саратовского регионального отделения Партии делегатам предстоит еще раз детально обсудить принятые на Съезде решения и механизм их реализации на территории Саратовской области.