Исаев поблагодарил Радаева за поддержку в уборке снега
Михаил Исаев выразил благодарность губернатору Саратовской области Валерию Радаеву за содействие при уборке снега.
- Сегодня на уборку города направлены все имеющиеся у муниципалитета силы, активную поддержку и содействие оказывают крупные предприятия, организации, высшие учебные заведения и горожане.
Несмотря на это, из-за нехватки ресурсов в виде специальной снегоуборочной техники добиться полной очистки территории города пока не удается.
На последнем совещании, посвященном ликвидации последствий снегопада, губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил о приобретении дополнительной техники в виде 40 единиц тракторов марки МТЗ, из которых 30 — достанется Саратову.
Я хочу поблагодарить Валерия Васильевича за оказанное содействие. Сейчас такая поддержка как никогда необходима муниципалитету, — отметил Михаил Исаев.