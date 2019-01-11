Исаев поблагодарил Радаева за поддержку в уборке снега

СЕГОДНЯ 16:12 2019-01-11T16:12:35+03:00

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Михаил Исаев выразил благодарность губернатору Саратовской области Валерию Радаеву за содействие при уборке снега.

- Сегодня на уборку города направлены все имеющиеся у муниципалитета силы, активную поддержку и содействие оказывают крупные предприятия, организации, высшие учебные заведения и горожане.

Несмотря на это, из-за нехватки ресурсов в виде специальной снегоуборочной техники добиться полной очистки территории города пока не удается.

На последнем совещании, посвященном ликвидации последствий снегопада, губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил о приобретении дополнительной техники в виде 40 единиц тракторов марки МТЗ, из которых 30 — достанется Саратову.

Я хочу поблагодарить Валерия Васильевича за оказанное содействие. Сейчас такая поддержка как никогда необходима муниципалитету, — отметил Михаил Исаев.