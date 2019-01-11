Татьяна Загородняя о школе в Солнечном-2: Вы что, с ума походили?
В Саратовской области Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя прокомментировала ситуацию со школой «Аврора» в Солнечном-2.
- Вы что, с ума посходили? Давайте закроем школу «Аврора» в Солнечном, которую так ждали тысячи детей!? Не открыв ее? Нет, дорогие буквоеды, так не пойдет. Я встану вместе с родителями поселка Солнечный. Если надо будет, то с плакатами. Наверное, буква закона важна для УФАС, но для меня важнее тысяча детей. Можете разбираться потом, но сейчас на весах дети. И дети должны пойти в школу! — гласит пост Татьяны Загородней в соцсети Facebooк.
Напомним, ранее ситуацией занялся депутат Государственной думы Николай Панков, который усомнился в компетентности руководителя регионального УФАС.
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