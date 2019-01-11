2019-01-11T16:01:08+03:00
Общество

Татьяна Загородняя о школе в Солнечном-2: Вы что, с ума походили?

Она заявила, что дети должны пойти в школу
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя прокомментировала ситуацию со школой «Аврора» в Солнечном-2.

- Вы что, с ума посходили? Давайте закроем школу «Аврора» в Солнечном, которую так ждали тысячи детей!? Не открыв ее? Нет, дорогие буквоеды, так не пойдет. Я встану вместе с родителями поселка Солнечный. Если надо будет, то с плакатами. Наверное, буква закона важна для УФАС, но для меня важнее тысяча детей. Можете разбираться потом, но сейчас на весах дети. И дети должны пойти в школу! — гласит пост Татьяны Загородней в соцсети Facebooк.

Напомним, ранее ситуацией занялся депутат Государственной думы Николай Панков, который усомнился в компетентности руководителя регионального УФАС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Николай Панков: Кто сказал УФАСу «Фас!»?

Депутат Госдумы намерен разобраться в вопросе проверок школы «Аврора» в Солнечном-2

(подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовской области от наледи очистили 4,3 тыс. крыш
Биатлонист из Саратова Александр Логинов выиграл этап Кубка мира
Володин наградил сотрудников прокуратур субъектов РФ за вклад в укрепление конституционного строя
Директор парка «Моя история» отметил системный подход по сохранению важных объектов
Пятница: Саратов стоит
В вводящихся проблемных домах Саратова предложено ставить видеокамеры
В Советском районе полицейский спас задыхающегося в гараже мужчину
Иван Кузьмин: Партия продолжает обновляться
Исаев поблагодарил Радаева за поддержку в уборке снега
Дольщики ЖСК «Южный» в Саратове поблагодарили Николая Панкова
Балаковцы позвали полицейских, чтобы прогнать наркоманов
В 2019 году в Саратовской области планируется ввести 10 долгостроев
На трамвайном маршруте №11 в Саратове появятся дополнительные вагоны
В Саратове встали трамваи четырех маршрутов
ООО «КВС» будет чистить улицы Саратова на время ремонта водовода
Браконьер убил косулю около Белого озера
На Вольской и Советской улицах нельзя будет парковать машины
Телеграм-канал поддержал Николая Панкова в ситуации со школой в Солнечном-2
Вода в реке Чардым стала токсичной после слива стоков
Встреча с Володиным обеспечила Исаеву второе место в медиарейтинге
В Саратове встали трамваи двух маршрутов
Областной Россельхознадзор не пустил полтонны лука и картошки из Казахстана
На рабочем месте скончался профессор Саратовского медуниверситета
Юный саратовец получил срок за удар другу ножом в живот
В Энгельсе на Крещение пройдет крестный ход
Панков: Саратовский авиазавод будут возвращать
Под Саратовом сгорел дом на 132 «квадрата»
В Петровске уголовник зарезал криминальную подругу