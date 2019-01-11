2019-01-11T15:44:38+03:00
Происшествия

Балаковцы позвали полицейских, чтобы прогнать наркоманов

Те пытались употребить запрещенные вещества в подъезде
Дарья Вострикова
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Вчера в Балаково росгвардейцы вместе с полицейскими задержали двух наркоманов.

- Около 17:00 балаковцы сообщили в правоохранительные органы, что в подъезд дома на улице Свердлова зашли двое мужчин. Похоже, они хотели найти или употребить запрещенные вещества. Стражи порядка прибыли на место и обнаружили их на лестничной клетке, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе областной Росгвардии.

Наркоманы попытались убежать, но их все равно поймали. Выяснилось, что это 18 и 28-летние местные жители. Они признались, что нашли два свертка с 4,8 грамма дури в соседнем доме.

В отношении мужчин заведено уголовное дело. Пока один из них находится под стражей.

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