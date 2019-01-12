В Саратове задержали федерального преступника из Москвы

СЕГОДНЯ 09:50 2019-01-12T09:50:58+03:00

Полицейские из Москвы подозревают его в том, что он повторно сел за руль пьяным

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В Волжском районе Саратова росгвардейцы задержали преступника, находившегося в федеральном розыске.

- Около шести вечера старшина Андрей Сбиритов и сержант Илья Бардин заметили мужчину, который увидел служебный автомобиль и попытался скрыться. Его остановили и при проверке документов выяснилось, что это 31-летний ранее судимый саратовец. Его с декабря прошлого года ищет ГУ МВД Москвы, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Росгвардии.

Столичные стражи порядка подозревают гражданина в том, что он повторно сел за руль, будучи пьяным, а потом прятался от органов дознания.

Задержанный рассказал, что в Москве он был на заработках, а после вернулся в Саратов. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.