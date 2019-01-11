На трамвайном маршруте №11 в Саратове появятся дополнительные вагоны

СЕГОДНЯ 15:18 2019-01-11T15:29:17+03:00

Мэр Исаев поручил найти на это деньги после сегодняшней поездки в трамвае

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Глава Саратова Михаил Исаев сегодня, 11 января, провел экстренное совещание в «Саратовгорэлектротрансе».

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, одной из главных тем обсуждения был трамвайный маршрут №11.

Напомним, сегодня утром Михаил Исаев проехал в салоне трамвая именно по этому маршруту, чтобы оценить его работу.

- Как и заявлял ранее, я продолжаю инспектировать работу общественного транспорта, следующего из отдаленных микрорайонов, сегодня проехал на трамвай №11. Выбрать этот маршрут мне предложила жительница города, — сказал Исаев.

Михаил Исаев проехал в трамвае №11. Фото соцсетей

Как оказалось, глава города остался неудовлетворен итогами поездки. Он отметил, что, во-первых, на остановках собирается большое число граждан, которые ждут трамвай, однако вагоны ходят редко. При этом Солнечный плотно застроен, здесь проживает много потенциальных пассажиров.

Тем не менее генеральный директор МУПП «СГЭТ» Роберт Виньков заметил, что на маршруте №11 ежедневно работают 16 вагонов-одиночек. По графику интервал составляет восемь минут, но по факту, из-за сложных условий и форс-мажорных обстоятельств, он нередко возрастает. Для увеличения числа подвижного состава не хватает водителей, а также этому препятствует изношенный парк.

- Восстановить парк без сторонней материальной поддержки мы не имеем возможности. Проблемы есть на всех маршрутах, но если говорить о конкретном — №11 — нам необходимо порядка 10-12 млн, это поможет нам дополнительно выпустить на линию восемь двойных вагонов, — сказал Виньков.

Михаил Исаев поручил первому заместителю по экономическим вопросам Алексею Никитину проработать вопрос выделения добавочных средств, чтобы еще несколько постоянных трамваев вышли на маршрут уже с начала февраля.

Кроме того, было предложено проработать вопрос о выделенных полосах для общественного транспорта.

Второе, что вызвало нарекания мэра, это засыпанные снегом остановочные павильоны. В связи с этим виновное должностное лицо дисциплинарно наказали.

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