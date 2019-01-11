ООО «КВС» будет чистить улицы Саратова на время ремонта водовода

СЕГОДНЯ 14:57 2019-01-11T15:06:16+03:00

Работы будут вестись на Черниговской и Песочной

Изменить размер текста: A A

В Саратове будут перекрыты улицы в Ленинском и Кировском районах Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», специалисты предприятия готовятся к перекладке аварийного водовода на улице Черниговская.

В связи с этим с 12 по 25 января будет перекрыт участок проезжей части от 8-го Песочного проезда до 1-го проезда Танкистов.

Для удобства автомобилистов, с семи часов утра 12 января ООО «КВС» будет расчищать проезжую часть по улицам Черниговская и Песочная. Жителей просят не парковать там автомобили.