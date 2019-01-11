Браконьер убил косулю около Белого озера

СЕГОДНЯ 14:53 2019-01-11T14:56:04+03:00

Он охотился без лицензии

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В Саратовской области в ходе рейда сотрудники Росгвардии и госинспекторы охотнадзора задержали 54-летнего местного жителя Лысогорского района. Он подозревается в отстреле косули.

Инспектор регионального отделения Росгвардии капитан Алексей Кулиш рассказал «КП-Саратов», что все происходило около села Белое Озеро Лысогорского района. Участники рейда передвигалась на снегоходах. Они услышали выстрел и поспешили на место происшествия. Подозреваемый попытался убежать на лыжах, но его задержали.

У него изъяли охотничье ружье ИЖ-58 и тушу убитого животного.

По данному факту местный отдел полиции проводит проверку. Если вина мужчины будет доказана, ему придется заплатить крупный штраф и лишиться оружия.