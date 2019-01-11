Браконьер убил косулю около Белого озера
В Саратовской области в ходе рейда сотрудники Росгвардии и госинспекторы охотнадзора задержали 54-летнего местного жителя Лысогорского района. Он подозревается в отстреле косули.
Инспектор регионального отделения Росгвардии капитан Алексей Кулиш рассказал «КП-Саратов», что все происходило около села Белое Озеро Лысогорского района. Участники рейда передвигалась на снегоходах. Они услышали выстрел и поспешили на место происшествия. Подозреваемый попытался убежать на лыжах, но его задержали.
У него изъяли охотничье ружье ИЖ-58 и тушу убитого животного.
По данному факту местный отдел полиции проводит проверку. Если вина мужчины будет доказана, ему придется заплатить крупный штраф и лишиться оружия.