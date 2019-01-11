На Вольской и Советской улицах нельзя будет парковать машины

СЕГОДНЯ 14:39 2019-01-11T14:53:01+03:00

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В ночь с 11 на 12 января 2019 года водителям нельзя будет оставлять свои машины на двух улицах в центре Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской администрации, сегодня планируют приступить к уборке двух участков Вольской улицы: от Бахметьевской до Чернышевского и от Соколовой до Московской. Ограничения коснутся также улицы Советская — от Горького до Вольской.

Припаркованные машины будут эвакуировать.

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта призывает водителей оставлять записку с мобильным номером во избежание таких ситуаций.