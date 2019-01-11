2019-01-11T14:50:33+03:00
Общество

Телеграм-канал поддержал Николая Панкова в ситуации со школой в Солнечном-2

Опубликован пост: В кого прилетит «черный шар»?
Екатерина Семенова
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Один из крупных телеграм-каналов опубликовал пост, посвященный Николаю Панкову, который обратил внимание на ситуацию со школой «Аврора» в Солнечном-2.

Пост озаглавлен: «В кого прилетит «черный шар»?». И в первом же абзац автор делает предположение: «в жителей Солнечного-2 в конечном итоге. В кого же еще? Остальных так – по ходу или рикошетом зацепит».

«КП-Саратов» также опубликовала статью по этой теме. Подробнее можно почитать в материале: Николай Панков: Кто сказал УФАСу «Фас!»?

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