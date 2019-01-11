2019-01-11T14:13:16+03:00
Происшествия

Вода в реке Чардым стала токсичной после слива стоков

Начальник производственной базы нарушил правила хранения отходов
Ольга Муравлёва
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В Саратовской области осудили 52-летнего начальника производственной базы «Тарханы ООО «Саратовгофротара» Сейтхамеда Аларханова. Его признали виновным в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекших загрязнение окружающей среды.

- Следствие считает, что мужчина, являясь начальником фирмы, занимающейся производством картона в Новобурасском районе, допустил нарушение хранения отходов, не обеспечив сток воды из отстойника, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Из-за этого в марте 2018 года после сброса отработанной жидкости в водоем произошел прорыв плотины и грязная вода попала в русло реки Чардым.

Анализ проб показал, что в водоеме превышено содержание химвеществ, обладающих токсическими свойствами. Это может привести к гибели рыбы при повышении температуры окружающей среды.

Уголовное дело следователи возбудили по материалам из прокуратуры Новобурасского района.

Аларханов признал свою вину и возместил вред, который был причинен из-за его действий. На эти деньги реку почистили.

В отношении гражданина прекратили уголовное дело и назначили судебный штраф в виде 100 тыс. рублей.

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