Встреча с Володиным обеспечила Исаеву второе место в медиарейтинге
Он опередил главу Казани
.Фото: Екатерина Семенова
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По итогам 2018 года глава Саратова занял второе место в медиарейтинге.
Как сообщили эксперта компании «Медиалогия», он уступил только мэру Нижнего Новгорода Владимиру Панову, опередив главу Казани Ильсура Метшина.
Популярность в СМИ, по оценкам экспертов, Михаилу Исаеву обеспечили его заявления о тесном сотрудничестве с компанией «Кронверк», которая готова предоставить квартиры обманутым дольщикам.
Кроме того, в Москве он встречался с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, где они обсудили трамвайные пути и лодочные базы в Саратове.
Также Михаил Исаев проверил вывоз мусора в Саратове.