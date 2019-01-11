2019-01-11T14:49:20+03:00
Общество

Встреча с Володиным обеспечила Исаеву второе место в медиарейтинге

Он опередил главу Казани
Екатерина Семенова
Поделиться:
..Фото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

По итогам 2018 года глава Саратова занял второе место в медиарейтинге.

Как сообщили эксперта компании «Медиалогия», он уступил только мэру Нижнего Новгорода Владимиру Панову, опередив главу Казани Ильсура Метшина.

Популярность в СМИ, по оценкам экспертов, Михаилу Исаеву обеспечили его заявления о тесном сотрудничестве с компанией «Кронверк», которая готова предоставить квартиры обманутым дольщикам.

Кроме того, в Москве он встречался с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, где они обсудили трамвайные пути и лодочные базы в Саратове.

Также Михаил Исаев проверил вывоз мусора в Саратове.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 году в Саратовской области планируется ввести 10 долгостроев
На трамвайном маршруте №11 в Саратове появятся дополнительные вагоны
В Саратове встали трамваи четырех маршрутов
ООО «КВС» будет чистить улицы Саратова на время ремонта водовода
Браконьер убил косулю около Белого озера
На Вольской и Советской улицах нельзя будет парковать машины
Телеграм-канал поддержал Николая Панкова в ситуации со школой в Солнечном-2
Вода в реке Чардым стала токсичной после слива стоков
В Саратове встали трамваи двух маршрутов
Областной Россельхознадзор не пустил полтонны лука и картошки из Казахстана
На рабочем месте скончался профессор Саратовского медуниверситета
Юный саратовец получил срок за удар другу ножом в живот
В Энгельсе на Крещение пройдет крестный ход
Панков: Саратовский авиазавод будут возвращать
Под Саратовом сгорел дом на 132 «квадрата»
В Петровске уголовник зарезал криминальную подругу