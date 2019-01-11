Встреча с Володиным обеспечила Исаеву второе место в медиарейтинге

СЕГОДНЯ 14:10 2019-01-11T14:49:20+03:00

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По итогам 2018 года глава Саратова занял второе место в медиарейтинге.

Как сообщили эксперта компании «Медиалогия», он уступил только мэру Нижнего Новгорода Владимиру Панову, опередив главу Казани Ильсура Метшина.

Популярность в СМИ, по оценкам экспертов, Михаилу Исаеву обеспечили его заявления о тесном сотрудничестве с компанией «Кронверк», которая готова предоставить квартиры обманутым дольщикам.

Кроме того, в Москве он встречался с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, где они обсудили трамвайные пути и лодочные базы в Саратове.

Также Михаил Исаев проверил вывоз мусора в Саратове.