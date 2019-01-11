2019-01-11T13:56:44+03:00
Общество

На рабочем месте скончался профессор Саратовского медуниверситета

Панихида пройдет 12 января
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото сайта СГМУФото сайта СГМУ
Изменить размер текста:

В Саратовском государственном медицинском университете 10 января скончался доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой скорой неотложной и анестезиолого-реанимационной помощи Дмитрий Садчиков.

Ему было 68 лет. По информации из нескольких источников, Дмитрий Садчиков скончался на рабочем месте.

- Скоропостижная смерть Дмитрия Владимировича Садчикова — поистине большая утрата не только для Саратовского медицинского университета, но и для всего медицинского сообщества. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах близких и родных, коллег, благодарных пациентов, преданных учеников и последователей. Искренние соболезнования семье и родным, — сообщили в СГМУ.

Гражданская панихида по Дмитрию Садчикову пройдет в десять часов утра 12 января в шестом корпусе СГМУ на Кутякова, 109.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 году в Саратовской области планируется ввести 10 долгостроев
На трамвайном маршруте №11 в Саратове появятся дополнительные вагоны
В Саратове встали трамваи четырех маршрутов
ООО «КВС» будет чистить улицы Саратова на время ремонта водовода
Браконьер убил косулю около Белого озера
На Вольской и Советской улицах нельзя будет парковать машины
Телеграм-канал поддержал Николая Панкова в ситуации со школой в Солнечном-2
Вода в реке Чардым стала токсичной после слива стоков
Встреча с Володиным обеспечила Исаеву второе место в медиарейтинге
В Саратове встали трамваи двух маршрутов
Областной Россельхознадзор не пустил полтонны лука и картошки из Казахстана
Юный саратовец получил срок за удар другу ножом в живот
В Энгельсе на Крещение пройдет крестный ход
Панков: Саратовский авиазавод будут возвращать
Под Саратовом сгорел дом на 132 «квадрата»
В Петровске уголовник зарезал криминальную подругу