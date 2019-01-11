На рабочем месте скончался профессор Саратовского медуниверситета

СЕГОДНЯ 13:44 2019-01-11T13:56:44+03:00

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В Саратовском государственном медицинском университете 10 января скончался доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой скорой неотложной и анестезиолого-реанимационной помощи Дмитрий Садчиков.

Ему было 68 лет. По информации из нескольких источников, Дмитрий Садчиков скончался на рабочем месте.

- Скоропостижная смерть Дмитрия Владимировича Садчикова — поистине большая утрата не только для Саратовского медицинского университета, но и для всего медицинского сообщества. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах близких и родных, коллег, благодарных пациентов, преданных учеников и последователей. Искренние соболезнования семье и родным, — сообщили в СГМУ.

Гражданская панихида по Дмитрию Садчикову пройдет в десять часов утра 12 января в шестом корпусе СГМУ на Кутякова, 109.