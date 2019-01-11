Юный саратовец получил срок за удар другу ножом в живот
Мальчик сдался полиции
Изменить размер текста:
Суд признал виновным 17-летнего саратовца в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
- Ночью 26 августа 2018 года парень с друзьями распивал спиртное в Ленинском районе. Двое из них затеяли потасовку. Приятели поспешили разнять драчунов. В этот момент 26-летний парень стукнул 17-летнего обвиняемого по руке. Тот схватил нож и пырнул обидчика в живот, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.
На следующий день парень понял, что натворил и пришел сдаваться в полицию.
Еще до окончания следствия юноша признал свою вину.
Суд назначил ему год воспитательной колонии.