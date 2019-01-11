2019-01-11T13:41:20+03:00
Происшествия

Юный саратовец получил срок за удар другу ножом в живот

Мальчик сдался полиции
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 17-летнего саратовца в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

- Ночью 26 августа 2018 года парень с друзьями распивал спиртное в Ленинском районе. Двое из них затеяли потасовку. Приятели поспешили разнять драчунов. В этот момент 26-летний парень стукнул 17-летнего обвиняемого по руке. Тот схватил нож и пырнул обидчика в живот, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

На следующий день парень понял, что натворил и пришел сдаваться в полицию.

Еще до окончания следствия юноша признал свою вину.

Суд назначил ему год воспитательной колонии.

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