В Энгельсе на Крещение пройдет крестный ход
Жители пройдут от Свято-Троицкого собора до пляжа
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В Энгельсе Саратовской области состоится крестный ход на Крещение.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, в мероприятии примут участие жители Саратова и Энгельса.
Крестный ход проследует от Свято-Троицкого кафедрального собора по улицам площадь Свободы, Петровская до городского пляжа.
Молебен начнется 18 января в 22:45 в Свято-Троицком кафедральном соборе. Выдвижение крестного хода намечено на 23:00, а чин Великого освящения воды на Волге — в 23:40.