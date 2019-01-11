В Энгельсе на Крещение пройдет крестный ход

СЕГОДНЯ 13:32 2019-01-11T13:40:08+03:00

Жители пройдут от Свято-Троицкого собора до пляжа

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В Энгельсе Саратовской области состоится крестный ход на Крещение.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, в мероприятии примут участие жители Саратова и Энгельса.

Крестный ход проследует от Свято-Троицкого кафедрального собора по улицам площадь Свободы, Петровская до городского пляжа.

Молебен начнется 18 января в 22:45 в Свято-Троицком кафедральном соборе. Выдвижение крестного хода намечено на 23:00, а чин Великого освящения воды на Волге — в 23:40.