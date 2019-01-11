2019-01-11T13:18:27+03:00
Происшествия

В Петровске уголовник зарезал криминальную подругу

Ему не понравились ее знаки внимания
Дарья Вострикова
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Аткарские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве и пьяной езде.

- По версии следствия, днем 26 октября 49-летняя жительница Петровска пригласила уголовника домой. Компанию ему составила 36-летняя женщина. Ранее они вместе трудились на исправительных работах. Гостья попыталась очаровать мужчину, но тот ответил ей отказом. Женщина не смогла принять это и начала крыть матом возлюбленного. Рассвирепев, тот схватил нож с кухонного стола и вонзил ей в грудь, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте.

Хозяйка дома вместе с мужчиной попыталась вынести бездыханное тело на улицу, однако им это не удалось. На лестничной клетке парочку заметил сосед, который вызвал полицию.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что женщина умерла из-за колото-резаного ранения грудной клетки с повреждением сердца.

Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

Кроме того, вечером 16 октября 2018 года он в пьяном виде без прав ехал на легковом автомобиле по улицам Петровска. За это его также будут судить.

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