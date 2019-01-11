2019-01-11T12:55:46+03:00
Общество

Саратов в субботу снова накроет снегопад

Местами будет метель
Ольга Муравлёва
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В Саратове завтра, 12 января, ожидается сильный снегопад. Будет облачно, снег при этом пройдет мокрый, местами — метель.

- Ветер южный, юго-западный со скоростью 6–11 м/с и порывы до 15 м/с. Температура ночью от -9 до -11 градусов, а днем теплее — от -1 до -3, — сообщили «КП-Саратов» в администрации города со ссылкой на Гидрометцентр.

Стоит отметить, по прогнозам синоптиков, количество выпавшего снега будет равняться 6–19 мм. Также ожидается туман и гололедицу.

Горожан предупреждают о сбоях в работе транспорта, обрыве проводов, падении деревьев и увеличении риска возникновения ДТП.

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