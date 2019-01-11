В Саратовской области на каникулах отдохнуло 160 тыс. туристов
Такими данными поделились в областном комитете по туризму
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На пресс-конференции 11 января в центре «КП-Саратов» председатель комитета по туризму Виктория Бородянская рассказала, что Саратовская область на новогодние каникулы привлекла 160 тыс. туристов.
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