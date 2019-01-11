2019-01-11T12:34:50+03:00
Общество

В Саратовской области на каникулах отдохнуло 160 тыс. туристов

Такими данными поделились в областном комитете по туризму
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На пресс-конференции 11 января в центре «КП-Саратов» председатель комитета по туризму Виктория Бородянская рассказала, что Саратовская область на новогодние каникулы привлекла 160 тыс. туристов.

Праздники в муниципальных районах посетили почти 30 тыс. человек.

Ажиотаж у туристов вызвало «Клубничное рождество» в Балакове. Туда приехали гости из Крыма, Волгограда, Самары и Тверской области.

Туристические базы отдыха для своих гостей вложились в интерактивные развлекательные программы. Для любителей спорта свои услуги предлагали шесть горнолыжных объектов.

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