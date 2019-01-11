В Энгельсе пройдет ночная лыжная гонка

СЕГОДНЯ 11:49 2019-01-11T12:20:22+03:00

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В четверг, 17 января, в Саратовской области пройдет ночная лыжная гонка.

Мероприятие состоится уже не в первый раз, в Энгельсе рядом с озером Сазанка.

- Освещенная трасса здесь проложена специалистами с соблюдением всех требований безопасности. Ландшафт ее неоднороден — есть пригорки и спуски, — рассказала 11 января председатель областного комитета по туризму Виктория Бородянская на пресс-конференции в «КП-Саратов».

Рядом расположена база отдыха «Локомотив», где люди могут арендовать лыжи и тюбинги, чтобы не везти их с собой.

Для участия в гонке зарегистрироваться можно на сайте Энгельсского района. Старт назначен на 18:00